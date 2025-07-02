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Два человека погибли при взрыве на трассе под Житомиром

Видео мощного взрыва делятся пользователи в соцсетях.
Дима Иванов 2025-07-02 21:04:16
© Фото: KripTonyi, X © Видео: KripTonyi, X

Два взрыва прогремели на трассе рядом с Житомиром. В результате погибли, как минимум, два человека, еще 15 пострадали, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

Чиновник не назвал причину произошедшего. Однако, по информации украинских средств массовой информации, взрыв произошел на автозаправке.

Бунечко добавил, что ударной волной разрушены ближайшие к эпицентру дома. Трасса частично перекрыта, проезд существенно затруднен.

Очевидцы публикуют кадры мощного взрыва. После него высоко в небо поднялся огромный столб дыма, а обломки отлетели на сотни метров.

#в стране и мире #взрыв #Украина #Житомир
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