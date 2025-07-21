Дуда упал в море с доски во время серфинга перед журналистами

Президент Польши Анджей Дуда упал с доски для серфинга в море во время демонстрации своего мастерства в этом виде спорта перед журналистами. Об этом сообщила польская газета Fakt.

«Когда президент упал, ему на помощь быстро прибыли экстренные службы», - приводит выдержку из материала 360.ru.

Уточняется, что президент Польши считает себя настоящим мастером в серфинге, поэтому и решил продемонстрировать на пляже Юрата свои способности. Однако он не смог удержаться на доске и упал в море.

Польский лидер плавал в огороженной зоне, никто не мог в нее попасть. Любой, кто приближался к ней, немедленно получал предупреждение. Дуда был одет в каску и специальный защитный жилет.