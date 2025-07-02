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В Копейске мужчина лишился кистей рук из-за взрыва неизвестного предмета

У него дома нашли арсенал.
Дима Иванов 2025-07-02 19:42:19
© Фото: su_skr74, Telegram © Видео: СУ СК по Челябинской области

Неустановленный предмет сдетонировал в руках у 60-летнего жителя Челябинской области. У него тяжёлые травмы и травматическая ампутация кистей обеих рук, сообщили в СК.

В доме мужчины в Копейске обнаружены обрез охотничьего ружья, компоненты патронов, две банки с пороховыми веществами и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство, совершённое общеопасным способом, и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая мотивы действий мужчины. Следствие также изучает данные о личности пострадавшего.

#в стране и мире #взрыв #Челябинская область #Следственный комитет #взрывчатка #Арсенал #Копейск
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