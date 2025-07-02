В Копейске мужчина лишился кистей рук из-за взрыва неизвестного предмета

Неустановленный предмет сдетонировал в руках у 60-летнего жителя Челябинской области. У него тяжёлые травмы и травматическая ампутация кистей обеих рук, сообщили в СК.

В доме мужчины в Копейске обнаружены обрез охотничьего ружья, компоненты патронов, две банки с пороховыми веществами и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство, совершённое общеопасным способом, и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая мотивы действий мужчины. Следствие также изучает данные о личности пострадавшего.