МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Financial Times указала на причастность Украины к повреждению танкеров

Согласно публикации, изначально все указывало на причастность Киева к повреждению перевозивших нефть судов, но не исключено, что в этом участвовали другие стороны.
Анастасия Бобылева 2025-07-02 19:47:08
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Украина могла быть причастной к повреждению судов, перевозивших нефть и предположительно заходивших в российские порты. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник в сфере безопасности.

«Изначально "все пальцы" указали на Украину», - пишет газета.

При этом в публикации говорится, что характер повреждений танкера Vilamoura может говорить о причастности разных лиц или групп.

«Остается ряд альтернативных версий, включая причастность ливийских игроков и других государственных игроков, у которых есть возможности и, вероятно, мотив», - цитирует издание aif.ru.

Танкер Vilamoura с миллионом баррелей нефти взорвался у берегов Ливии 30 июня. По данным агентства Bloomberg, сообщившего об инциденте, в апреле 2025 года судно дважды заходило в российские порты.

#в стране и мире #Украина #нефть #танкеры #подрыв
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 