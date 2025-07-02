Financial Times указала на причастность Украины к повреждению танкеров

Украина могла быть причастной к повреждению судов, перевозивших нефть и предположительно заходивших в российские порты. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник в сфере безопасности.

«Изначально "все пальцы" указали на Украину», - пишет газета.

При этом в публикации говорится, что характер повреждений танкера Vilamoura может говорить о причастности разных лиц или групп.

«Остается ряд альтернативных версий, включая причастность ливийских игроков и других государственных игроков, у которых есть возможности и, вероятно, мотив», - цитирует издание aif.ru.

Танкер Vilamoura с миллионом баррелей нефти взорвался у берегов Ливии 30 июня. По данным агентства Bloomberg, сообщившего об инциденте, в апреле 2025 года судно дважды заходило в российские порты.