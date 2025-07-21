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NYT: в США участились случаи изъятия органов у живых пациентов

По информации газеты, организации по закупкам органов убеждают врачей вводить пациентам препараты, которые ускоряют смерть.
Дарья Ситникова 2025-07-21 09:00:00
© Фото: ©, Ingram Images, Global Look Press

В больницах США увеличилось число операций по трансплантации с неудачными извлечениями органов у еще живых людей. Об этом сообщила газета The New York Times.

«В последние годы, поскольку система стремится увеличить число трансплантаций, все большему числу пациентов приходится сталкиваться с преждевременными или неудачными попытками извлечения их органов», - указали в материале.

Отмечается, что врачи отключают пациента от систем жизнеобеспечения и ждут остановки сердца в течение одного-двух часов, а после приступают к изъятию органов. Некоторые пациенты, находясь в операционной, проявляют признаки жизни.

«Больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, но некоторые из них позволяют организациям по закупке органов влиять на решение о лечении», - заключили в материале.

Подобных историй становится больше по мере расширения использования такого вида изъятия органов, как донорство после остановки кровообращения. Известно, что в прошлом году на его долю пришлась треть всех донорских органов - около 20 тысяч. Это в три раза больше, чем пятью годами ранее.

#в стране и мире #сша #органы #трансплантация #больницы #пациенты #извлечение
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