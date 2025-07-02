США сняли санкции с экс-главы FIDE и Калмыкии Кирсана Илюмжинова

Экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE) и бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов исключен из санкционного списка США. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Теперь Илюмжинов планирует визит в Вашингтон и хочет встретиться с Дональдом Трампом.

Санкции, наложенные в 2015 году, были отменены в рамках пересмотра ограничительных мер, связанных с Сирией.

Кирсан Илюмжинов, комментируя ситуацию в беседе с «Интерфаксом», отметил, что его включение в санкционный список в 2015 году было связано с обвинениями в оказании материальной поддержки правительству Сирии.

Илюмжинов считает, что эти обвинения использовались как инструмент для препятствия его переизбранию на пост президента FIDE. Илюмжинов подчеркнул, что с 1 июля 2025 года его имя отсутствует в списке SDN.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии с 1 июля.