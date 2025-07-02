МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США сняли санкции с экс-главы FIDE и Калмыкии Кирсана Илюмжинова

Это произошло в рамках отмены ограничений по Сирии.
Дима Иванов 2025-07-02 19:27:32
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE) и бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов исключен из санкционного списка США. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Теперь Илюмжинов планирует визит в Вашингтон и хочет встретиться с Дональдом Трампом.

Санкции, наложенные в 2015 году, были отменены в рамках пересмотра ограничительных мер, связанных с Сирией.

Кирсан Илюмжинов, комментируя ситуацию в беседе с «Интерфаксом», отметил, что его включение в санкционный список в 2015 году было связано с обвинениями в оказании материальной поддержки правительству Сирии.

Илюмжинов считает, что эти обвинения использовались как инструмент для препятствия его переизбранию на пост президента FIDE. Илюмжинов подчеркнул, что с 1 июля 2025 года его имя отсутствует в списке SDN.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии с 1 июля.

#в стране и мире #Дональд Трамп #санкции США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 