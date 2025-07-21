В Киеве после многочисленных взрывов горят склады

Несколько пожаров возникло в Киеве после взрывов, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Около 7 часов утра там отменили воздушную тревогу.

Пожар возник, в частности, в нежилом коттедже в Оболонском районе и на территории складских помещений в Соломенском.

В ночь на понедельник воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. По состоянию на 8 часов утра оповещение продолжает действовать в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях.

Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске. Ограничено движение поездов на красной ветке столичного метро. Местные СМИ писали также о задымлении в районе метро «Лукьяновская» на синей ветке.

Утром в Киеве наблюдаются многочисленные очаги пожаров и сильное задымление.