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Приехали на три месяца и лишились свободы: сестра рассказала о задержанном в Баку россиянине

Парень путешествовал с девушкой по миру и не понимает, за что его арестовали.
Дима Иванов 2025-07-02 18:03:25
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Азербайджан обнародовал имена нескольких граждан России, задержанных по подозрению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Среди них - как люди, проживавшие в стране некоторое время, так и туристы. Сестра одного из задержанных, Анастасия Безуглая, поделилась с 360.ru его историей.

Она сообщила, что ее брата зовут Илья, он работал удаленно и путешествовал по миру со своей девушкой. По словам Анастасии, они ранее жили во Вьетнаме, Таиланде и Узбекистане, а в Баку прибыли 7 июня, планируя остаться на три месяца перед поездкой в Турцию или Грузию.

Илью, предположительно, задержали ночью, когда он ненадолго вышел из дома. Связь с ним отсутствует, а азербайджанские власти не предоставили российской дипмиссии подробной информации. Анастасия считает, что ее брат не мог быть знаком с другими задержанными и не понимает, по каким причинам его заключили под стражу.

В списке задержанных россиян также фигурирует Дмитрий Безуглый, но, как уточнила Анастасия, он не является родственником Ильи, а лишь однофамилец.

#Россия #в стране и мире #Азербайджан #Баку #россияне в Баку
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