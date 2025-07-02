Эксперт раскрыл, что произойдет с ВСУ без американской помощи

Приостановка поставок оружия на Украину со стороны США связана с необходимостью проведения ревизии американских складов вооружений, рассказал Life.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что США значительно истощили свои запасы из-за поставок Киеву и поддержки Израиля.

Матвийчук предположил, что инициатива проведения инвентаризации могла исходить от Дональда Трампа. По его мнению, после завершения ревизии поставки, вероятно, возобновятся, так как Украина остается в сфере политических интересов США, и Вашингтон продолжит оказывать ей поддержку, пусть даже косвенно.

Эксперт подчеркнул, что Европа не способна полностью заменить США в поставках оружия из-за слабости своего военно-промышленного комплекса и зависимости от американских поставок. Даже при увеличении европейских поставок они не смогут компенсировать отсутствие американской помощи.

Матвийчук также указал, что без возобновления поставок из США запасы оружия на Украине могут исчерпаться через два-три месяца. Хотя у Украины есть техника из Германии и Франции, ее объемы ограничены. Это позволит продолжать боевые действия, но в меньшем масштабе. По его словам, в ближайшее время ситуация для Украины может стать кризисной, хотя полного коллапса, вероятно, удастся избежать.

Ранее западные СМИ сообщали, что США приостановили поставки ряда вооружений на Украину, включая десятки ракет для ЗРК Patriot, более сотни ракет Hellfire и несколько десятков ракет Stinger.