Штормовой ветер оставил без света 50 тыс. человек в Иркутской области

В Иркутской области штормовой ветер повалил 18 деревьев и уронил 17 опор на линии электропередачи, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Пострадавших нет.

Из-за неблагоприятных метеоусловий без электричества остался 91 населенный пункт в шести муниципалитетах (Зима, Зиминский, Куйтунский, Балаганский, Заларинский, Аларский районы). Отключения коснулись 17 337 домов с 52 243 жильцами и 97 социально значимых объектов.

В Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах электроснабжение восстановлено для большинства потребителей. Остаются без света часть домов на улицах Баррикад, Карпинская, Курортная, Лебедева, Ленская, Падь Грязнуха, Просвещения, Сарафановская, Ушаковская, а также некоторые дома в ближайших садоводствах. В Аларском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, Осинском и Черемховском районах не подключены около 5 000 объектов.

По данным регионального МЧС на 8 часов по местному времени (3 часа ночи по московскому), аварийное отключение от электроснабжения сохранялось в 20 населенных пунктах в муниципалитетах Зима, Зиминский, Усть-Удинский, Балаганский районы. Это 8 562 дома, в которых проживают 39 627 человек, в том числе 11 301 ребенок.

Восстановительные работы ведут бригады «Облкоммунэнерго» и Иркутской электросетевой компании. Электрики начали работать сразу после первых отключений.

Штормовой фронт с грозой и ветром прошел в Иркутской области вечером в субботу и ночью на воскресенье. Порывы ветра достигали 15-28 м/с.