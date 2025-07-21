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В Хабаровском крае нашли речевые самописцы на месте крушения Ми-8

Также специалисты осмотрели место происшествия, изъяли регистратор параметров полета, аварийного радиомаяка, а также блок системы диагностирования и контроля.
Виктория Бокий 2025-07-21 05:22:09
© Фото: vm_sut, Telegram

Следователи нашли фрагменты речевого самописца вертолете Ми-8, который недавно потерпел крушение. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Кроме того, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли регистратор параметров полета, фрагменты речевого самописца, аварийного радиомаяка, а также блок системы диагностирования и контроля.

Отмечается, что по данному уголовному делу уже назначили комплекс судебных экспертиз. Расследование происшествия продолжается.

Напомним, что вертолет пропал вечером 14 июля. Известно, что он направлялся в Магадан из Охотска. Через два дня, 16 июля, МЧС России сообщило, что Ми-8 нашли полностью разрушенным. Известно, что на борту находились пять человек - три члена экипажа и два техника.

#вертолет #Ми-8 #Хабаровский край #СК РФ
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