МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ABC: пассажирский самолет избежал столкновения с бомбардировщиком в США

У экипажа самолета не было другого выбора кроме как резко зайти на второй круг, когда в зоне видимости был обнаружен бомбардировщик.
Виктория Бокий 2025-07-21 04:05:31
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Globallookpress

Пассажирский самолет США совершил резкий маневр, чтобы не столкнуться со стратегическим бомбардировщиком. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на пилота гражданского воздушного судна.

«Извините за такой резкий маневр, он застал меня врасплох, это совершенно ненормально. Не понимаю, почему они нас не предупредили, ведь на базе ВВС есть радар», - цитирует RT слова пилота.

Отмечается, что у экипажа самолета не было другого выбора кроме как резко зайти на второй круг, когда в зоне видимости был обнаружен бомбардировщик.

После случившегося авиакомпания заявила, что воздушное судно благополучно совершило посадку в пункте назначения. Также по данному делу компания начала расследования.

#в стране и мире #бомбардировщик #сша #пилот #пассажирский самолет #резкий маневр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 