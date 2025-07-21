ABC: пассажирский самолет избежал столкновения с бомбардировщиком в США

Пассажирский самолет США совершил резкий маневр, чтобы не столкнуться со стратегическим бомбардировщиком. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на пилота гражданского воздушного судна.

«Извините за такой резкий маневр, он застал меня врасплох, это совершенно ненормально. Не понимаю, почему они нас не предупредили, ведь на базе ВВС есть радар», - цитирует RT слова пилота.

Отмечается, что у экипажа самолета не было другого выбора кроме как резко зайти на второй круг, когда в зоне видимости был обнаружен бомбардировщик.



После случившегося авиакомпания заявила, что воздушное судно благополучно совершило посадку в пункте назначения. Также по данному делу компания начала расследования.