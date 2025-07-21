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CNN: Рубио стал для Трампа «мастером на все руки»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также считает госсекретаря Марко Рубио очень компетентным специалистом.
Ян Брацкий 2025-07-21 04:34:11
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио стал для президента Дональда Трампа «мастером на все руки». Такую характеристику дипломату дали некоторые американские чиновники, приближенные к главе Белого дома.

К слову, в одном из интервью Трамп сам достаточно высоко оценил профессиональные навыки главы Госдепа.

«Когда у меня возникает проблема, я звоню Марко. Он решает ее», - сказал Трамп в интервью CNN.

Мнение шефа относительно госсекретаря разделяет и вице-президент Джей Ди Вэнс, который считает Рубио очень компетентным специалистом.

К слову, Марко Рубио занимает две должности в команде президента США: он возглавляет Госдепартамент и является советником по нацбезопасности, пишет Aif.ru.

Ранее неизвестный мошенник, используя искусственный интеллект, подделал голос госсекретаря Марко Рубио и от его имени общался с чиновниками. На удочку фальшивого Рубио попались пятеро высокопоставленных лиц.

Самозванец пытался манипулировать собеседникам с целью получения доступа к секретной информации и банковским счетам. Злоумышленника ищут.

#в стране и мире #Трамп #Белый дом #дипломат #Госдеп США #Рубио
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