CNN: Рубио стал для Трампа «мастером на все руки»

Госсекретарь США Марко Рубио стал для президента Дональда Трампа «мастером на все руки». Такую характеристику дипломату дали некоторые американские чиновники, приближенные к главе Белого дома.

К слову, в одном из интервью Трамп сам достаточно высоко оценил профессиональные навыки главы Госдепа.

«Когда у меня возникает проблема, я звоню Марко. Он решает ее», - сказал Трамп в интервью CNN.

Мнение шефа относительно госсекретаря разделяет и вице-президент Джей Ди Вэнс, который считает Рубио очень компетентным специалистом.

К слову, Марко Рубио занимает две должности в команде президента США: он возглавляет Госдепартамент и является советником по нацбезопасности, пишет Aif.ru.

Ранее неизвестный мошенник, используя искусственный интеллект, подделал голос госсекретаря Марко Рубио и от его имени общался с чиновниками. На удочку фальшивого Рубио попались пятеро высокопоставленных лиц.

Самозванец пытался манипулировать собеседникам с целью получения доступа к секретной информации и банковским счетам. Злоумышленника ищут.