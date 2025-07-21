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Экипаж Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ

Летчики нанесли удар по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
2025-07-21 06:11:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил ударил по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, истребитель нанес удар по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате этого пункт временной дислокации врага был разбит.

После того как было получено подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #су-34 #истребитель-бомбардировщик #Пункт временной дислокации
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