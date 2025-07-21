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Завершились совместные учения ВС РФ и Узбекистана «Хамкорлик-2025»

Учения прошли на полигоне Термез на территории Узбекистана.
2025-07-21 17:08:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о завершении совместных российско-узбекистанских тактических учений «Хамкорлик-2025». Уточняется, что завершающая часть состоялась на полигоне Термез на территории Узбекистана. 

В завершение учений стороны провели розыгрыш совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. 

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов, выполнив воздушную разведку государственной границы, обнаружили местоположение противника и его огневые средства. Разведданные были оперативно переданы экипажам вертолетов Ми-35 и Ми-24 для нанесения упреждающего удара противнику неуправляемыми ракетами», - говорится в сообщении. 

Также по условному неприятелю нанесли удары 122-миллиметровыми снарядами гаубиц Д-30. Противник был рассеян, а контроль над государственной границей - восстановлен. 

В ходе второго эпизода условное бандформирование удалось заблокировать. После этого штурмовые группы зачистили назначенные районы от условного противника, используя багги, квадроциклы и мотоциклы. Их поддерживали расчеты FPV-дронов, а также экипажи БТР-82А и бронеавтомобилей «Тайфун». Также мишени поражали при помощи размещенных на багги ПТУР, танков Т-72, ручных гранатометов и дронов, оборудованных системами сброса боеприпасов.

В российском оборонном ведомстве добавили, что учения проходили с 15 по 21 июля 2025 года. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #армия #учения #Узбекистан #термез #Хамкорлик-2025
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