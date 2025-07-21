UK Defence Journal: ядерные бомбы США вернулись в Британию

Соединенные Штаты разместили термоядерные бомбы в Великобритании. Об этом пишет UK Defence Journal.

Уточняется, что речь идет о бомбах B61-12, которые прибыли на авиабазу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит, что находится в графстве Саффолк.

Отмечается, что последний известный вывоз американского ядерного оружия из Британии состоялся в 2008 году. В UK Defence Journal пишут, что возвращение термоядерных бомб означает усиление акцента на сдерживании на фоне ухудшения отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что Великобритания закупит у Соединенных Штатов истребители F-35A, способные нести ядерное оружие.