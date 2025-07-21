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UK Defence Journal: ядерные бомбы США вернулись в Британию

Американское ядерное оружие размещено на базе Лейкенхит впервые с 2008 года. Оно было вывезено 17 лет назад в связи с сокращением вооружений в Европе.
Тимур Шерзад 2025-07-21 15:49:42
© Фото: United States Department of Defense (SSGT Phil Schmitten), Wikimedia

Соединенные Штаты разместили термоядерные бомбы в Великобритании. Об этом пишет UK Defence Journal. 

Уточняется, что речь идет о бомбах B61-12, которые прибыли на авиабазу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит, что находится в графстве Саффолк. 

Отмечается, что последний известный вывоз американского ядерного оружия из Британии состоялся в 2008 году. В UK Defence Journal пишут, что возвращение термоядерных бомб означает усиление акцента на сдерживании на фоне ухудшения отношений с Россией. 

Ранее сообщалось, что Великобритания закупит у Соединенных Штатов истребители F-35A, способные нести ядерное оружие.

#в стране и мире #ядерное оружие #B-61-12 #бомбы #Саффолк
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