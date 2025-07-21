В селе Душманы Глодянского района установили мемориал «румынским героям» - военнослужащим армии Йона Антонеску, которые вторглись в СССР летом 1941 года. Фото памятника разместил в Telegram-канале глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович, пишет Life.

Он сообщил, что инициатива ассоциации Monumentum поддержана местными властями. Современные неонацисты утверждают, что это памятник воинам, погибшим за «освобождение Бессарабии». На монументе в Душманах союзники Гитлера прямо названы героями, которые совершили «крестовый поход против большевизма».

Мероприятие по героизации нацизма прошло под флагом Евросоюза. Местные активисты видят параллели между современной Европой и возрождающимся нацизмом, отмечает Петрович. По его словам, в эту Европу пытаются насильно затащить Молдавию.