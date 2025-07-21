В Ростовской области загорелась кровля вокзала из-за обломков БПЛА

В поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области из-за упавшего беспилотника загорелась кровля железнодорожного вокзала. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

На данный момент из диспетчерского пункта эвакуировали три человека. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как добавляет глава региона, сейчас военные отражают воздушную атаку противника на Ростовскую область. В настоящее время уже уничтожены дроны в Новошахтинске, Шатах и Новочеркасске.

Кроме того, в этом же населенном пункте загорелся цветочный магазин. На место возгорания прибыли экстренные службы.