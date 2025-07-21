FPV-дроны уничтожили тайные позиции ВСУ на Красноармейском направлении

Расчеты ударных беспилотников 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили боевиков ВСУ в замаскированных укреплениях на Красноармейском направлении. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ.
Координаты таких укрепленных позиций операторам дронов передает разведка. После этого к замаскированным блиндажам направляются FPV-дроны. Судя по кадрам с камеры одного из них, боевики прячутся за маскировочными сетями в небольших углублениях.
Ударный дрон на какое-то время зависает перед входом в блиндаж, оператор оценивает обстановку, после чего происходит мощный взрыв. Последствия детонации хорошо видны с камеры дрона-разведчика.
Слаженная и оперативная работа разведывательных и ударных расчетов БПЛА, а также штурмовиков позволяет оперативно выявлять позиции противника, поражать его и продвигаться в глубину обороны ВСУ с минимальными потерями.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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