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FPV-дроны уничтожили тайные позиции ВСУ на Красноармейском направлении

Точечное уничтожение украинских боевиков на их позициях - результат слаженной работы расчетов разведывательных и ударных БПЛА, а также штурмовых подразделений.
2025-07-21 06:41:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных беспилотников 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили боевиков ВСУ в замаскированных укреплениях на Красноармейском направлении. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ.

Координаты таких укрепленных позиций операторам дронов передает разведка. После этого к замаскированным блиндажам направляются FPV-дроны. Судя по кадрам с камеры одного из них, боевики прячутся за маскировочными сетями в небольших углублениях.

Ударный дрон на какое-то время зависает перед входом в блиндаж, оператор оценивает обстановку, после чего происходит мощный взрыв. Последствия детонации хорошо видны с камеры дрона-разведчика.

Слаженная и оперативная работа разведывательных и ударных расчетов БПЛА, а также штурмовиков позволяет оперативно выявлять позиции противника, поражать его и продвигаться в глубину обороны ВСУ с минимальными потерями.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВС РФ #бпла #спецоперация #FPV-дрон #красноармейское направление
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