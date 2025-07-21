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Песков: Россия надеется, что сложный период в отношениях с Баку пройдет

Между Россией и Азербайджаном есть сотрудничество, основанное на взаимном уважении, отметил представитель Кремля.
Владимир Рубанов 2025-07-21 13:14:12
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Россия надеется, что сложный период в отношениях с Баку пройдет, заявил Дмитрий Песков. По его словам, для Москвы важно, чтобы в Азербайджане уважали русских.

Представитель Кремля добавил, что между двумя странами есть сотрудничество, которое основывается на взаимном уважении. И в России считают, что оно приносит взаимную выгоду.

В России живет очень большая азербайджанская диаспора, и в основном это законопослушные граждане, сказал Песков. Он добавил, что преследуют в нашей стране лишь тех, кто нарушает закон.

Пресс-секретарь президента заявил, что у Баку есть право подать иск против России из-за крушения самолета, которое сейчас расследуется. Если Азербайджан это сделает, то в России будут ждать официальных выводов всех разбирательств и следствий.

#Москва #Россия #Кремль #Песков #Азербайджан #Баку #отношения
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