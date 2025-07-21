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Экономист оценил угрозы США о тарифах в 100% против покупателей нефти РФ

По мнению Александра Фролова, такие решительные меры США на самом деле применять не станут.
Гоар Хачатурян 2025-07-21 12:47:07
© Фото: Daniel Radicevic imageBROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На данный момент нет официальных бумаг, которые подтверждают заявления президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных тарифов против стран, покупающих российскую нефть. Это скорее просто угрозы. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Такого рода заявления звучат крайне угрожающе... Нет никаких официальных бумаг, которые подтверждают механизмы, порядок выполнения данного рода угроз», - объяснил он.

По мнению эксперта, США не могут себе позволить столь решительные пошлины, поскольку в Китае и в Индии, например, производится значительная часть продукции, потребляемой американцами.

«Как показала практика прежних месяцев, Соединенные Штаты не имеют возможности установить даже более скромные пошлины против того же Китая, потому что тут же приходится вводить многочисленные исключения, так как значительная часть продукции, потребляемой в США, производится в Китае», - сказал Фролов.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил о планах Дональда Трампа ввести тарифы в 100% против стран, покупающих российскую нефть.

* Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#сша #Дональд Трамп #пошлины #наш эксклюзив
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