ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны России сообщает о нанесении группового удара по объектам на территории Украины.

Отмечено, что удар наносился ночью. Российские военнослужащие применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Российское оборонное ведомство уточняет, что применялись и аэробаллистические гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

В МО РФ подчеркнули, что цели удара удалось достигнуть. Поражены все назначенные объекты. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов неприятеля.

Ранее сообщалось, что наши военнослужащие нанесли удар «Геранями» по радиолокационной станции врага в Черниговской области. Уточняется, что она находилась в районе населенного пункта Борзна.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.