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ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Также досталось и инфраструктуре вражеских военных аэродромов. Помимо прочего, применялись и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».
2025-07-21 12:19:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении группового удара по объектам на территории Украины. 

Отмечено, что удар наносился ночью. Российские военнослужащие применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что применялись и аэробаллистические гиперзвуковые комплексы «Кинжал». 

В МО РФ подчеркнули, что цели удара удалось достигнуть. Поражены все назначенные объекты. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов неприятеля. 

Ранее сообщалось, что наши военнослужащие нанесли удар «Геранями» по радиолокационной станции врага в Черниговской области. Уточняется, что она находилась в районе населенного пункта Борзна. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Украина #спецоперация #кинжал #гиперзвуковое оружие #групповой удар
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