Бойцы ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку и гаубицу врага в ДНР

Разведывательно-ударные отделения «Южной» группировки войск ударили по двум орудиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом передает Минобороны России.

«Разведывательно-ударные отделения 2-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожили два орудия противника», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, бойцы ВС РФ уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С1 в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, а также разгромили гаубицу Д-20 в районе Серебрянки в том же регионе.

Оба орудия были уничтожены в результате высокоточной работы расчетов барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.