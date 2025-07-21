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Бойцы ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку и гаубицу врага в ДНР

В результате высокоточной работы были уничтожены вражеские самоходная артиллерийская установка 2С1 и гаубица Д-20.
2025-07-21 07:30:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведывательно-ударные отделения «Южной» группировки войск ударили по двум орудиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом передает Минобороны России.

«Разведывательно-ударные отделения 2-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожили два орудия противника», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, бойцы ВС РФ уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С1 в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, а также разгромили гаубицу Д-20 в районе Серебрянки в том же регионе.

Оба орудия были уничтожены в результате высокоточной работы расчетов барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #ДНР #Южная группировка войск #уничтожение техники ВСУ #гаубица д-20 #самоходная артиллерийская установка
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