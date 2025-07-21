В Рязани задержали передававшего украинской разведке военные сведения

В Рязани задержали 24-летнего уроженца Молдавии, который передавал украинской разведке данные о военном подразделении и предприятии ОПК. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

В обмен на эти данные Главное управление разведки Министерства обороны Украины обещало ему содействие в выезде во Францию, говорится в сообщении. Там он собирался вступить в украинское вооруженное формирование и пойти воевать.

ФСБ возбудила дело о госизмене в форме шпионажа. Задержанного отправили под арест.