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В Рязани задержали передававшего украинской разведке военные сведения

Взамен ему обещали содействие в выезде во Францию.
Владимир Рубанов 2025-07-21 10:03:04
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Рязани задержали 24-летнего уроженца Молдавии, который передавал украинской разведке данные о военном подразделении и предприятии ОПК. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

В обмен на эти данные Главное управление разведки Министерства обороны Украины обещало ему содействие в выезде во Францию, говорится в сообщении. Там он собирался вступить в украинское вооруженное формирование и пойти воевать.

ФСБ возбудила дело о госизмене в форме шпионажа. Задержанного отправили под арест.

#разведка #Украина #шпионаж #рязань #ГУР #Задержание #фсб россии #Госизмена
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