В России разрешили не сносить самострой, если он не опасен для граждан

Верховный суд РФ (ВС) разрешил не сносить постройки при условии, что они не представляют опасности для граждан. Об этом говорится в решении судебной коллегии.

Уточняется, что ранее жительница Краснодарского края получила разрешение на строительство двухэтажного дома. Однако вместо этого у здания появилось сразу три этажа, и его переоборудовали в гостиницу. Местные власти потребовали привести здание в надлежащую форму через суд, в результате спор дошел до ВС, который встал на сторону ответчика.

«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения», - цитирует выдержку из заявления РИА Новости.

Напомним, с 2020 по 2025 года московские суды обязали снести 1250 самовольных построек общей площадью 958 тыс. кв. м. 66 тысяч из них приходились на исторический центр.