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В России разрешили не сносить самострой, если он не опасен для граждан

Ранее жительница Краснодарского края возвела трехэтажную гостиницу вместо двухэтажного дома. ВС встал на ее сторону.
Глеб Владовский 2025-07-20 09:15:05
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press

Верховный суд РФ (ВС) разрешил не сносить постройки при условии, что они не представляют опасности для граждан. Об этом говорится в решении судебной коллегии.

Уточняется, что ранее жительница Краснодарского края получила разрешение на строительство двухэтажного дома. Однако вместо этого у здания появилось сразу три этажа, и его переоборудовали в гостиницу. Местные власти потребовали привести здание в надлежащую форму через суд, в результате спор дошел до ВС, который встал на сторону ответчика.

«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения», - цитирует выдержку из заявления РИА Новости.

Напомним, с 2020 по 2025 года московские суды обязали снести 1250 самовольных построек общей площадью 958 тыс. кв. м. 66 тысяч из них приходились на исторический центр.

#Россия #в стране и мире #снос #Верховный суд РФ #самострой
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