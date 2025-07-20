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WSJ: офис Трампа обнаружил зависимость от SpaceX

Администрация президента США пришла к выводу, что многие из этих соглашений чрезвычайно важны.
Глеб Владовский 2025-07-20 08:39:30
© Фото: Jaque Silva Keystone Press Agency Globallookpress

Офис президента США Дональда Трампа рассматривал возможность расторжения соглашений с компанией Илона Маска SpaceX после их ссоры. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Через несколько дней после того, как Трамп в начале июня поднял вопрос о перспективах разрыва связей с предприятиями Маска, его администрация инициировала пересмотр контрактов SpaceX с правительством. По словам источников, цель проверки заключалась в выявлении потенциальных потерь в рамках многомиллиардных соглашений», - говорится в материале.

Однако в ходе проверки стало ясно, что многие из соглашений имеют чрезвычайную важность для Пентагона и NASA. Отмечается, что с целью снижения зависимости от SpaceX команда Трампа начала рассматривать имеющиеся альтернативы для многих запусков ракет и обслуживания спутников на низкой околоземной орбите.

Ранее сообщалось, что NASA и Пентагон начали поиск потенциальной замены ракетам и кораблям компании SpaceX.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #илон маск #SpaceX
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