На Алтае два человека пострадали в результате крушения вертолета

На территории Республики Алтай вертолет потерпел крушение, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В ходе выполнения частного полета воздушное судно совершило жесткую посадку в акваторию озера Телецкое вблизи села Иогач в Турочакском районе», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что находившихся на борту двух человек госпитализировали. Точная причина крушения вертолета не установлена.

В прокуратуре заявили о проведении проверки соблюдения законов по безопасности полетов.