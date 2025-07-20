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На Алтае два человека пострадали в результате крушения вертолета

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Глеб Владовский 2025-07-20 06:26:18
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

На территории Республики Алтай вертолет потерпел крушение, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В ходе выполнения частного полета воздушное судно совершило жесткую посадку в акваторию озера Телецкое вблизи села Иогач в Турочакском районе», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что находившихся на борту двух человек госпитализировали. Точная причина крушения вертолета не установлена.

В прокуратуре заявили о проведении проверки соблюдения законов по безопасности полетов.

#в стране и мире #республика алтай #пострадавшие #Прокуратура #Крушение вертолета
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