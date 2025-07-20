Прошел все должности с комвзвода: генерал армии Исаков рассказал о своем ратном пути

Каким бы ни оказался в жизни человека труд, тяжелым или легким, тот должен работать не покладая рук и его победить. Так считает генерал армии, начальник тыла Вооруженных Сил РФ - заместитель министра обороны РФ с 1997 по 2008 год Владимир Исаков. По его мнению, это касается не только профессии военнослужащего, но и жизни любого человека. В канун своего 75-летия он пообщался с телеканалом «Звезда».

«Я говорю, ребятам: "Если вам не помогают две руки, копайте четырьмя лапами, гребите четырьмя лапами". В жизни только один есть путь - это труд. Тяжелый, легкий - какой выпал на твою долю труд, он доложен быть победим тобою. Если ты не победил, ты не в праве от кого-то ожидать чего-то большого», - рассказал он в эксклюзивном комментарии.

Говоря о своем послужном списке, генерал Исаков отметил, что ему удалось пройти все должности, начиная с командира взвода. Везде было тяжело.

«Был курсантом и мечтал: "Вот командир роты, встанет на плацу посередине и только командует, а мы ходим тут по кругу". А когда сам стал командиром роты, понял, как это все было неправильно с моей стороны понято. Или я пришел капитаном замкомандира полка, развернутого танкового в Германии полка, а командиры батальона - подполковники, участники войны. А я их капитан. Очень было тяжело. И тоже встал предел - или/или. Но выдержал, победил и пошел дальше. И пришел к выводу: если в жизни чего-то хочешь добиться, копать надо четырьмя лапами постоянно, не обращая внимания ни на что», - призвал он.

В детстве у будущего генерала была мечта - закончить Институт кинематографии. Он учился, старался, но когда был в 10-м классе, незадолго до окончания школы, приехал его дядя, капитан милиции. Он сильно удивился, узнав, что племянник собрался в институт кинематографии, чтобы стать оператором и снимать фильмы. На это дядя возразил, сказав: «Ты что, сдурел? Это ты будешь как Иван-хромой всю жизнь ходить, кино крутить», и сказал матери Владимира Исакова Елене, что тот не то придумал и его надо бы отправить в армию. Та согласилась.

«Он берет меня, едет к военкому: "Куда есть места? - Вот есть Московское военное училище гражданской обороны. - О, хорошо!". Я говорю: "Так я же вот хотел...". Он: "Давай, закончи училище, потом разберешься"», - вспоминает высокопоставленный военный.

Поступив в 1970 году в это училище, позже он написал матери, что там так хорошо, «как в санатории», на что та ответила сыну, чтобы он там оставался. В итоге 50 лет жизни Владимир Исаков пробыл в этом «санатории».

Во время беседы он вспомнил и тяжелые 90-е годы, в частности, дефолт 1998-го. На продовольствие в возглавляемой им службе тыла три месяца денег не было вообще. Однако ему удалось объяснить депутатам Госдумы РФ, что в армии есть 1,3 миллиона человек, и в сутки на одного приходится определенная сумма. На что его попросили подождать, так как нет денег.

«Итого к концу дня, хочешь - не хочешь, надо иметь вот такую сумму. Вы нам три месяца не выделяете денег, как нам жить?», - сообщил генерал в отставке.

В этой связи ему вспомнился курьезный случай, когда он попросил выделить средства хотя бы на туалетную бумагу, раз нет на продовольствие.

«И к слову сказать Дума услышала, и на туалетную бумагу выделили деньги. Это вроде бы смешной вопрос, но это говорит о том, что есть первоочередные задачи, которые нужно решать. У нас в ту пору не было нормы снабжения туалетной бумагой, а вот этот дефолт заставил нас и ввели эту норму приказом министра», - добавил он.

Генерал армии обратился и к воспоминаниям войны в Афганистане. В 1986 году произошел следующий случай: в 06:30, когда пошел плотный огонь с корректировкой, он понял, что их засекли, а в нескольких метрах разорвался снаряд.

«Это что-то невообразимое: как будто кто-то ломом ударил сзади тебя по башке или по позвоночнику. Миллионы игл. Трудно сказать. Сознание приходит и уходит. Хорошо, что я себе достал два обезболивающих, всадил в ногу. С ума не сошел от боли», - перечислил Исаков события того дня.

Его командующий вызвал вертолет. Борт прилетел, а сесть не может, ведь в горах нет каких-то специальных площадок. Тогда летчик вышел на начальника и говорит, что не может приземлиться, так как площадка в разрывах. В ответ командир пригрозил самостоятельно сбить его, если тот не сядет.

«Зашел на посадку. Сел. Забрал меня, еще там человек десять было. Когда меня несли к вертолету, начался опять обстрел. Меня один парень со 103-й дивизии десантной накрыл собой, был тоже ранен. Я получил еще осколочное ранение. Но уже чувствую, что что-то теплое течет. А человек же он хуже собаки - везде сам себя облизывает, все везде трогает. Я был весь вымазанный кровью. Правое легкое было разбито, свернуто, а левое плохо дышало. Я задыхался», - вспомнил собеседник «Звезды».

Но вертолет нельзя было поднять на высоту, когда военнослужащий был в таком состоянии. Но и ниже спускаться тоже нельзя - могли сбить. Кое-как добрались. Начались лечения, множество операций.

«Когда мне было плохо, начальник госпиталя говорит друзьям моим: "Придите с ним, проститесь, он не вытянет". Они пришли, простились, а ночью я попросил воды. Так и остался жить», - поделился генерал армии Исаков.

Отвечая на вопрос, что, по его мнению, патриотизм, он сказал, что тот состоит из ряда составляющих - любви к дому, к семье, к близким, к своей малой родине и даже к школе и учителю.

«Патриотизм нельзя достать из одного угла и поставить в другой. Это система всей жизни. Я глубоко в этом уверен», - подчеркнул высокопоставленный военный.

После увольнения из Вооруженных сил вот уже 16 лет он занимается воспитанием молодежи. В Калужской области курирует юнармейское движение, которое четыре года занимало первое место среди всех субъектов России.