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Собянин: сбиты 16 беспилотников, летевших на Москву

По словам столичного мэра, часть обломков упала в Зеленограде.
Сергей Лебедев 2025-07-20 03:51:48
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Силы противовоздушной обороны после полуночи сбили 16 беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - говорится в его заявлениях.

В одном из сообщений отмечается, что часть обломков упала в Зеленограде. По словам градоначальника, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений в столичных аэропортах.

#Москва #в стране и мире #бпла #столица #Аэропорт #дроны #Сергей Собянин
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