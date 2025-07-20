Собянин: сбиты 16 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны после полуночи сбили 16 беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - говорится в его заявлениях.

В одном из сообщений отмечается, что часть обломков упала в Зеленограде. По словам градоначальника, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений в столичных аэропортах.