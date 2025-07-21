Танк Т-72Б3М разгромил опорник врага на Южно-Донецком направлении

Танкисты группировки войск «Восток» разгромили опорный пункт врага на Южно-Донецком направлении. Об этом передает Минобороны России.

Отмечается, что экипаж танка Т-72Б3М выехал на огневую позицию в районе населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике и точными выстрелами поразил огневые точки и наблюдательные пункты ВСУ.

По данным ведомства, в результате боя противник потерял до 15 боевиков, а также два легкобронированных автомобиля.

Как рассказал командир танка с позывным Бурый, враг активно сопротивляется, применяя большое количество FPV-дронов, когда наши бойцы работают по его опорникам.

Напомним, что танкисты группировки «Восток» эффективно ведут огонь как с закрытых боевых позиций, так и прямой наводкой, оказывая при этом огневую поддержку штурмовикам в ходе освобождения населенных пунктов на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.