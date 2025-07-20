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Пловец Степанов принес России третье золото на Универсиаде в Германии

В активе россиян уже пять медалей, из них три - золотые.
Константин Денисов 2025-07-20 21:24:25
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Российский пловец Александр Степанов выиграл заплыв на 1 500 метров вольным стилем у мужчин на проходящей в Германии Универсиаде.

Спортсмен показал результат 14 минут и 55,98 секунды. Это позволило ему на 0,12 секунды опередить итальянца Ивана Джиованнони, финишировавшего вторым, и почти на 11 секунд - его соотечественника Давиде Марчелло.

Это золото стало третьим в активе российских спортсменов, которые выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Всего же на счету россиян уже пять наград - три золотых, одна серебряная и одна бронзовая.

#в стране и мире #Германия #плавание #сборная России #Универсиада
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