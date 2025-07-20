Пловец Степанов принес России третье золото на Универсиаде в Германии

Российский пловец Александр Степанов выиграл заплыв на 1 500 метров вольным стилем у мужчин на проходящей в Германии Универсиаде.

Спортсмен показал результат 14 минут и 55,98 секунды. Это позволило ему на 0,12 секунды опередить итальянца Ивана Джиованнони, финишировавшего вторым, и почти на 11 секунд - его соотечественника Давиде Марчелло.

Это золото стало третьим в активе российских спортсменов, которые выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Всего же на счету россиян уже пять наград - три золотых, одна серебряная и одна бронзовая.