В Таиланде трагически погиб артист балета из Якутии

В Таиланде погиб артист Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона Михаил Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Горькая новость пришла из Таиланда: трагически погиб наш земляк - талантливый артист балета Михаил Дмитриев. Искренние соболезнования безутешным родным и близким», - говорится в сообщении.

Официально подробности смерти не сообщаются, однако подруга артиста сообщила порталу 14.ru о том, что его сбила машина, когда он переходил дорогу.

В театре объявили сбор средств для возвращения тела Дмитриева в Россию. По предварительной информации, на данный момент на это требуется 500 тысяч рублей.

При этом отмечается, что сумма будет возрастать, пока тело продолжает находиться в Таиланде.