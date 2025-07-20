В Таиланде трагически погиб артист балета из Якутии

В Таиланде погиб артист Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона Михаил Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба театра.
«Горькая новость пришла из Таиланда: трагически погиб наш земляк - талантливый артист балета Михаил Дмитриев. Искренние соболезнования безутешным родным и близким», - говорится в сообщении.
Официально подробности смерти не сообщаются, однако подруга артиста сообщила порталу 14.ru о том, что его сбила машина, когда он переходил дорогу.
В театре объявили сбор средств для возвращения тела Дмитриева в Россию. По предварительной информации, на данный момент на это требуется 500 тысяч рублей.
При этом отмечается, что сумма будет возрастать, пока тело продолжает находиться в Таиланде.
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