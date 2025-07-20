В США при сходе поезда с рельсов произошла утечка серы

В американском штате Иллинойс сошли с рельсов 24 вагона грузового поезда, перевозившего химикаты. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на компанию-перевозчика Norfolk Southern.

«С рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, которые перевозили расплавленную серу», - говорится в заявлении.

В результате ЧП пострадали два человека из состава локомотивной бригады. Их госпитализировали в больницу.

В компании заявили, что произошедшая утечка не угрожает населению. При этом мэр города Маунт-Кармел назвал ее «значительной». По его словам, перекрыто несколько дорог и даже воздушное пространство.