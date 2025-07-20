Задержанному во Франции российскому баскетболисту не дают заниматься спортом

Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин не имеет доступа к спортивной площадке. Об этом сообщил «Звезде» адвокат спортсмена Фредерик Бело.

«Даниил пока не имеет доступа к спортзалу. Он старается поддерживать себя в форме в камере, выполняя упражнения на массу тела и растяжку. Он старается извлечь максимум пользы из ситуации, улучшая подвижность своих суставов. Даниил до сих пор не получил разрешения посещать спортивную площадку, хотя окно его камеры выходит на баскетбольное кольцо», - сообщил Бело.

Также он отметил, что Касаткин держится мужественно и постоянно получает слова поддержки от своей девушки.

Баскетболист расстроен тем, что ему до сих пор не удалось пообщаться со своими родителями после ареста.

Напомним, россиянина задержали 21 июня в Париже и поместили под стражу, его ожидает экстрадиция в США. Спортсмена подозревают в киберпреступлениях против 900 организаций в составе хакерской группы, в которой якобы состоит Касаткин.