Туристы из Германии и Польши устроили пробки на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Причиной повышенного спроса путевок в Россию у зарубежных туроператоров стали низкие цены. Кроме того, сервис на территории РФ выгодно отличается от иностранного.

Также указано, что стоимость экскурсионного тура в Калининградскую область обойдется европейцам в 517 евро с человека, а поездка на десять дней - в 695 евро.

Ранее в Польше не рекомендовали гражданам страны посещать Россию.