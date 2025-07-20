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Туристы из Германии и Польши устроили пробки на границе с Калининградской областью

Причиной наплыва стали низкие цены в России.
Константин Денисов 2025-07-20 18:11:37
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Туристы из Германии и Польши устроили пробки на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Причиной повышенного спроса путевок в Россию у зарубежных туроператоров стали низкие цены. Кроме того, сервис на территории РФ выгодно отличается от иностранного.

Также указано, что стоимость экскурсионного тура в Калининградскую область обойдется европейцам в 517 евро с человека, а поездка на десять дней - в 695 евро.

Ранее в Польше не рекомендовали гражданам страны посещать Россию.

#Россия #Польша #Германия #Калининградская область
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