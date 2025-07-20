В Челябинской области местный житель кувалдой разбил мемориал участникам СВО

В городе Аша Челябинской области местный житель кувалдой разбил мемориал, посвященный участникам СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

На кадрах видно, как он подходит к мемориалу, наносит несколько ударов и стремительно убегает.

Полиция нашла злоумышленника в другом регионе и задержала его. Ущерб от его действий оценивается в 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение памятников погибшим при защите Отечества».

Задержанный признался, что действовал в сговоре с неизвестным, представлявшим интересы Украины.