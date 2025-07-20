МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Челябинской области местный житель кувалдой разбил мемориал участникам СВО

Полиция уже задержала хулигана.
Константин Денисов 2025-07-20 17:16:51
© Фото: Пресс-служба СК РФ © Видео: Пресс-служба СК РФ

В городе Аша Челябинской области местный житель кувалдой разбил мемориал, посвященный участникам СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

На кадрах видно, как он подходит к мемориалу, наносит несколько ударов и стремительно убегает.

Полиция нашла злоумышленника в другом регионе и задержала его. Ущерб от его действий оценивается в 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение памятников погибшим при защите Отечества».

Задержанный признался, что действовал в сговоре с неизвестным, представлявшим интересы Украины.

#Челябинская область #полиция #СК РФ #мемориалы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 