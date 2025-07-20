Стамбул останется переговорной площадкой для России и Украины

Стамбул останется площадкой для переговоров России и Украины. Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Накануне в окружении помощника президента России Владимира Мединского «Звезде» подтвердили, что Киев предложил провести третий раунд переговоров на следующей неделе.

Первым об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Первые два раунда прошли в Стамбуле при посредничестве турецкой стороны. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - теперь уже бывший министр обороны Рустем Умеров.

Первыми договоренностями стали соглашения об обмене пленными и телами погибших в зоне СВО.