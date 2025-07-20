В Саудовской Аравии после 20 лет комы умер «Спящий принц»

В Королевстве Саудовская Аравия скончался «Спящий принц» - Аль-Валид бин Халед бин Талал Аль Сауд, который два десятка лет находился в состоянии комы. Смерть наступила 19 июля, о ней написал отец покойного принц Халед бин Талал бин Абдулазиз. Ему было 36 лет.

RT уточняет, что принц Аль-Валид впал в кому после травматической операции на головном мозге. В 2005 году у него произошло кровоизлияние в мозг после того, как он попал в автомобильную аварию. В то время представитель династии Аль Сауд учился в военном колледже в Лондоне.

С тех самых пор он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) под постоянным наблюдением врачей в медицинском центре имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде.

Уточняется, что все эти годы ему пытались помочь различные иностранные специалисты, например, из США и Испании. Но выздоровления и прихода в сознание так и не произошло. Он является правнуком основателя КСА - короля Абдулазиза, и внуком принца Талала бин Абдулазиза.