На правобережье Днепра в Херсонской области бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили радиолокационную станцию RADA украинских боевиков.

Работу выполнили операторы БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки. Цель засек расчет дрона-разведчика, также были выявлены несколько троп подхода к ней. Разведчики передали операторам ударных беспилотников местоположение вражеской РЛС, навели на точку, а затем зафиксировали поражение цели.

Ежедневно ударные дроны уничтожают технику ВСУ, артиллерийские орудия и минометы, огневые точки и блиндажи, а кроме того, пункты наблюдения и управления беспилотными летательными аппаратами, плавучие средства и личный состав украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонщине.

В середине июля группировка «Запад» ликвидировала в Харьковской области израильскую РЛС. В уничтожении радиолокационной станции участвовал расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.