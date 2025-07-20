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ВСУ лишились радиолокационной станции RADA на правобережье Днепра

Операторы беспилотников выявили вражескую радиолокационную станцию и тропы подхода к ней.
2025-07-20 05:59:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На правобережье Днепра в Херсонской области бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили радиолокационную станцию RADA украинских боевиков.

Работу выполнили операторы БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки. Цель засек расчет дрона-разведчика, также были выявлены несколько троп подхода к ней. Разведчики передали операторам ударных беспилотников местоположение вражеской РЛС, навели на точку, а затем зафиксировали поражение цели.

Ежедневно ударные дроны уничтожают технику ВСУ, артиллерийские орудия и минометы, огневые точки и блиндажи, а кроме того, пункты наблюдения и управления беспилотными летательными аппаратами, плавучие средства и личный состав украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонщине.

В середине июля группировка «Запад» ликвидировала в Харьковской области израильскую РЛС. В уничтожении радиолокационной станции участвовал расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Херсонская область #правый берег Днепра #группировка войск «Днепр» #РЛС RADA
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