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Звонница в память о погибших краснофлотцах появилась на острове Соммерс

Основной частью звонницы стал корабельный колокол с одного из катером, затонувших в годы войны.
Павел Кутаренко Глеб Владовский 2025-07-19 09:23:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На скалистом участке необитаемого острова Соммерс в Финском заливе прозвучал колокол. Здесь в память о погибших в годы Великой Отечественной войны моряках-десантниках возвели звонницу.

Соммерс - гранитная скала посреди Финского залива. В годы войны этот остров стал стратегическим пунктом противника. Отсюда финский гарнизон препятствовал действиям кораблей Балтийского флота, остров замыкал с моря блокаду Ленинграда. Чтобы выбить врага советское командование решило провести десантную операцию.

8 июля 1942 года первый десант смог высадиться только на восточной части острова, где противник встретил его ожесточенным огнем. Бои за Соммерс продолжались три дня, и теперь здесь установлен указатель, на котором обозначены места высадки наших десантников и места гибели кораблей Балтийского флота. А на гранитных скалах до сих пор можно найти очевидцев того сражения - остатки обшивки наших катеров.

Битва за Соммерс стала крупнейшим сражением на Балтике за всю войну. В ней участвовали более 300 советских моряков-десантников, но огневой перевес оказался на стороне противника. Наш десант под командованием майора Ивана Пасько бился за каждый камень, держался до последнего патрона.

Лишь 83 года спустя на Соммерсе установили звонницу в память о всех погибших здесь моряках. И пригласили их потомков со всей страны: двоюродный дед Марины Кочешковой Василий Иванович Хромов все эти годы числился пропавшим без вести. И лишь недавно семья узнала, где и как погиб их герой.

«Мы об этом мечтали, когда-нибудь, думали, нас сюда судьба как-то занесет. Чувства переполняют, эмоции, вообще такое чувство, что он сейчас здесь находится, с нами», - поделилась она впечатлениями.

На Соммерсе реализован совместный проект Фонда «Люди моря», Главного командования ВМФ и Русского географического общества (РГО). Ранее здесь провели несколько исследовательских экспедиций.

Пока поисковикам удалось найти останки только двух павших советских моряков, но поиски будут продолжены. Рядом с их братской могилой открыли памятник, на котором названы все погибшие герои. А в бухте неподалеку обнаружили катер «Малый охотник», затонувший при вражеском авианалете. Это его корабельный колокол, пробитый пулями. Но теперь он снова звучит над Соммерсом - российским форпостом в Финском заливе.

#в стране и мире #Великая Отечественная война #Финский залив #краснофлотцы #соммерс #звонница
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