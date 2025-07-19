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МВД Польши: сотни граждан Грузии депортируют за преступления

Об этом сообщил глава МВД после «миграционного саммита».
Дима Иванов 2025-07-19 03:07:43
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress

Польша депортирует сотни граждан Грузии из-за их причастности к преступной деятельности, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Томаш Семоняк по итогам «миграционного саммита» в Германии. Об этом сообщило Польское телевидение.

Министр отметил, что значительное число граждан Грузии, находящихся в Польше, вовлечены в противоправные действия, что приводит к их выдворению из страны.

По данным радиостанции RMF FM от 15 февраля, на конец января в польских следственных изоляторах и тюрьмах содержалось 2575 иностранцев из 78 стран. Среди них наибольшее число составляли граждане Украины (1313 человек), Грузии (305 человек) и Белоруссии (140 человек).

Ранее в Польше ликвидировали банду украинцев, похищавших мигрантов.

#в стране и мире #Польша #Грузия #Преступность #этническая преступность
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