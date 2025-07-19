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ВС РФ взорвали украинский пункт управления БПЛА в районе Камышевахи

Уничтожены антенный комплекс и пункт управления дронами.
2025-07-19 06:18:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы БПЛА группировки войск «Восток» нанесли удар по коммуникационному оборудованию и пункту управления дронами ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ударные дроны поразили антенный комплекс и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Камышеваха в ДНР. В результате огневого воздействия все цели были уничтожены, подчеркнули в ведомстве.

Ранее операторы БПЛА группировки «Восток» уничтожили замаскированный украинский танк в районе Камышевахи.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#ДНР #Камышеваха #Южно-Донецкое направление #операторы БПЛА
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