МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bild: Еврокомиссия обяжет крупные компании покупать только электромобили

В Европе решили постепенно запрещать машины с двигателем внутреннего сгорания.
Константин Денисов 2025-07-19 22:23:19
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Евросоюз планирует заставить бизнес использовать только электромобили. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, полностью обновить свой парк крупные компании и каршеринг должны к 2030 году. Ранее Европа планировала пересесть на электромобили на пять лет позже.

Соответствующее решение было принято Еврокомиссией и не доводилось до широкой общественности.

Между тем, некоторые политики критикуют планы ЕК по избавлению от двигателя внутреннего сгорания, считая их нереалистичными. По их мнению, сейчас в странах ЕС для этого просто не хватает необходимой инфраструктуры.

#в стране и мире #Европа #евросоюз #электромобили
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 