Bild: Еврокомиссия обяжет крупные компании покупать только электромобили

Евросоюз планирует заставить бизнес использовать только электромобили. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, полностью обновить свой парк крупные компании и каршеринг должны к 2030 году. Ранее Европа планировала пересесть на электромобили на пять лет позже.

Соответствующее решение было принято Еврокомиссией и не доводилось до широкой общественности.

Между тем, некоторые политики критикуют планы ЕК по избавлению от двигателя внутреннего сгорания, считая их нереалистичными. По их мнению, сейчас в странах ЕС для этого просто не хватает необходимой инфраструктуры.