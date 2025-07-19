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Минсельхоз США уволило десятки работников из России, Китая, Ирана и КНДР

Решение принято в связи с угрозой национальной безопасности.
Константин Денисов 2025-07-19 22:03:52
© Фото: Ding Lei, XinHua, Globallookpress

Минсельхоз США отстранил от работы около 70 сотрудников из России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом сообщает Life.

Причиной указаны угроза нацбезопасности страны, а также реализация масштабной инициативы по исключению специалистов из недружественных Штатам стран.

По информации Fox News, для самих сотрудников эти новости стали полной неожиданностью: многие из них узнали об отстранении только тогда, когда у них не сработали пропуски на входе.

С первых дней своего президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп проводит политику по реорганизации и оптимизации работы органов государственной власти. Это стало причиной увольнения сотен сотрудников разных ведомств, а также упразднения некоторых из них.

Американский лидер объяснял, что таким образом он поможет сэкономить миллиарды бюджетных средств, которые, по его мнению, расходовались крайне неэффективно.

#Китай #Россия #в стране и мире #сша #КНДР #Иран #Сельское хозяйство
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