Источник: Киев предложил Москве провести переговоры на следующей неделе

Киев предложил провести третий раунд переговоров на следующей неделе. Об этом «Звезде» сообщил источник в российской переговорной группе.

Подробности предстоящей встречи пока неизвестны.

Ранее о возможной встрече российской и украинской делегаций на следующей неделе заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Первые два раунда прошли в Стамбуле при посредничестве турецкой стороны. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - теперь уже бывший министр обороны Рустем Умеров.

Первыми договоренностями стали соглашения об обмене пленными и телами погибших в зоне СВО.