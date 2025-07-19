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Источник: Киев предложил Москве провести переговоры на следующей неделе

Место проведения встречи делегаций пока неизвестно.
Константин Денисов 2025-07-19 21:29:53
© Фото: Александр Рюмин, РИА Новости

Киев предложил провести третий раунд переговоров на следующей неделе. Об этом «Звезде» сообщил источник в российской переговорной группе.

Подробности предстоящей встречи пока неизвестны.

Ранее о возможной встрече российской и украинской делегаций на следующей неделе заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Первые два раунда прошли в Стамбуле при посредничестве турецкой стороны. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - теперь уже бывший министр обороны Рустем Умеров.

Первыми договоренностями стали соглашения об обмене пленными и телами погибших в зоне СВО.

#Россия #Украина #Турция #переговоры #наш эксклюзив
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