В Дагестане перевернулся грузовик с детьми

В Дагестане перевернулся грузовой автомобиль «УАЗ-3303», перевозивший около 20 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«Сегодня, 19 июля, часом ранее недалеко от селения Салта опрокинулся гузовик с детьми. 40-летний водитель автомобиля «УАЗ» при спуске, не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся», - говорится в сообщении.

Возраст находившихся в кузове детей составляет от семи до 15 лет. Известно, что двое получили серьезные травмы, остальные отделались ушибами.

Точное количество находившихся в машине по-прежнему не установлено, поскольку свидетели аварии сразу начали развозить детей по больницам.

Причины случившегося пока не установлены.