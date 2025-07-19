Китайский гимнаст упал во время выступления в Большом Московском цирке. Об этом сообщил генеральный директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный, который выложил видео инцидента в своем телеграм-канале.

«Произошло странное падение - практически без причины один из артистов упал с плеч другого. По первой оценке, у него закружилась голова. На всякий случай администрация цирка вызвала скорую помощь», - подписал публикацию артист.

Ранее телеграм-канал 112 сообщал о том, что предварительно у гимнаста диагностирован компрессионный перелом позвоночника, однако на данный момент жта информация не подтверждена.

13 июля во время репетиции с шестиметровой высоты там же упал акробат из Эфиопии. К счастью, артист избежал серьезных травм.