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Китайский гимнаст упал во время выступления в Большом Московском цирке

Артиста увезли на скорой помощи.
Константин Денисов 2025-07-19 17:41:20
© Фото: @zapashnyru / Telegram © Видео: @zapashnyru / Telegram

Китайский гимнаст упал во время выступления в Большом Московском цирке. Об этом сообщил генеральный директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный, который выложил видео инцидента в своем телеграм-канале.

«Произошло странное падение - практически без причины один из артистов упал с плеч другого. По первой оценке, у него закружилась голова. На всякий случай администрация цирка вызвала скорую помощь», - подписал публикацию артист.

Ранее телеграм-канал 112 сообщал о том, что предварительно у гимнаста диагностирован компрессионный перелом позвоночника, однако на данный момент жта информация не подтверждена.

13 июля во время репетиции с шестиметровой высоты там же упал акробат из Эфиопии. К счастью, артист избежал серьезных травм.

#Китай #в стране и мире #цирк #эдгард запашный #гимнаст #большой московский цирк
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