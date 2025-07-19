ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка

Как минимум один мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими боевиками центра Донецка. Об этом сообщает ТАСС.

Удар был нанесен двумя ракетами, одна из которых попала в многоквартирный дом в Киевском районе города. Второй снаряд угодил в местный травматологический центр.

«На Университетской прилеты в жилой многоквартирных дом. Прилетело и во двор травмы. Пока подтверждена информация об одном раненом мирном жителе», - говорится в сообщении оперативных служб.

Ранее сообщалось о том, что несколько частных домов загорелись в Ростовской области после падения БПЛА.