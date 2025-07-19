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ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка

Боевики обстреляли жилой дом из РСЗО HIMARS.
Константин Денисов 2025-07-19 15:53:46
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Как минимум один мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими боевиками центра Донецка. Об этом сообщает ТАСС.

Удар был нанесен двумя ракетами, одна из которых попала в многоквартирный дом в Киевском районе города. Второй снаряд угодил в местный травматологический центр.

«На Университетской прилеты в жилой многоквартирных дом. Прилетело и во двор травмы. Пока подтверждена информация об одном раненом мирном жителе», - говорится в сообщении оперативных служб.

Ранее сообщалось о том, что несколько частных домов загорелись в Ростовской области после падения БПЛА.

#в стране и мире #Донецк #ВСУ #РСЗО #HIMARS
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