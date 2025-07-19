В МВД рассказали о «золотом часе» после утечки данных мошенникам

У лиц, ставших жертвами кибермошенников, есть свой «золотой час» по аналогии с медициной для того, чтобы минимизировать последствия. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

«Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него тоже есть «Золотой час», чтобы минимизировать последствия», - говорится в сообщении.

Если злоумышленникам удалось взломать личные данные, следует немедленно сменить пароль в банковском приложении, на сервисе «Госуслуги», в соцсетях и так далее. После этого необходимо дозвониться до банка и предупредить о факте мошенничества для блокировки карт и счетов.

Кроме того, нужно предупредить об инциденте близких, поскольку мошенники могут писать им с различными просьбами от имени пострадавшего.

Наконец, следует обратиться в полицию и написать заявление по данному факту.

Ранее в МВД рассказали о том, что мошенники научились красть аккаунты «Госуслуг» у поступающих в вуз.