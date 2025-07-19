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Пожар в лесу возле ЗАЭС начался после обстрела ВСУ

Огонь заблокировал въезд в Энергодар.
Константин Денисов 2025-07-19 14:57:37
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Пожар в лесу возле ЗАЭС начался в результате обстрела ВСУ Запорожской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Из-за вражеского обстрела начался пожар в лесу, расположенном около Энергодара и ЗАЭС», - говорится в сообщении.

Рогов отметил, что на территории самой ЗАЭС возгорания не зафиксировано.

Кроме того, он добавил, что из-за пожара оказался заблокирован въезд в город, поэтому водителям необходимо выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили по Энергодару. Вражеские боеприпасы разорвались рядом с КПП № 1 и ЗАЭС. Информации о пострадавших не поступало.

14 июля боевики атаковали тренажерный центр ЗАЭС.

#в стране и мире #запорожская область #энергодар #заэс #владимир рогов
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