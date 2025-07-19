Пожар в лесу возле ЗАЭС начался после обстрела ВСУ

Пожар в лесу возле ЗАЭС начался в результате обстрела ВСУ Запорожской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Из-за вражеского обстрела начался пожар в лесу, расположенном около Энергодара и ЗАЭС», - говорится в сообщении.

Рогов отметил, что на территории самой ЗАЭС возгорания не зафиксировано.

Кроме того, он добавил, что из-за пожара оказался заблокирован въезд в город, поэтому водителям необходимо выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили по Энергодару. Вражеские боеприпасы разорвались рядом с КПП № 1 и ЗАЭС. Информации о пострадавших не поступало.

14 июля боевики атаковали тренажерный центр ЗАЭС.